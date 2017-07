Saiu hoje a tabela do campeonato espanhol 2017-18. Os clássicos Barça-Madrid vão ser em 20 de dezembro, no Bernabéu, e em 6 de maio de 2018, antepenúltima rodada, no Camp Nou. Na primeira rodada, em um mês, no fim de semana de 19 e 20 de agosto teremos:

O Dépor recebe o todo poderoso Real Madrid de Zidane, campeão de Liga e Champions.

Levante x Villarreal

Celta x Real Sociedad

O Barça de Ernesto Valverde estreia na Liga recebendo o Betis. Com ou sem Neymar, eis a questão.

Leganés x Alavés

Sevilla x Espanyol

Athletic x Getafe

Málaga x Eibar

O caçula Girona faz seu primeiro jogo “ever” na 1ª divisão em casa, contra o Atlético de Madrid de escudo novo aí. Histórico!

Valencia x Las Palmas

Aliás, o Atlético de Madrid faz as 3 primeiras partidas fora, para estrear no estádio novo, Wanda Metropolitano, em 16 ou 17 de setembro, contra o Málaga. Confira o calendário todo aqui.



Já se conhecem os principais uniformes dos 20 clubes que vão disputar a temporada 17-18 de La Liga. A alemã adidas veste cinco clubes: o Real Madrid, o Valencia, a Real Sociedad, o Real Betis e o Celta de Vigo. E a americana Nike, três: o Barça, o Atlético de Madrid e o Málaga.

A Joma fornece os uniformes de quatro clubes: Espanyol, Villarreal, Leganés e Getafe, de volta à La Liga.

O Athletic começa nesta temporada o contrato com a americana New Balance, que continua com o Sevilla. A italiana Macron fornece as #equipaciones do Dépor de La Coruña e do Levante, que também está de volta à primeira.

A Umbro volta à La Liga Santander com a camisa do Girona, clube catalão que estreia na primeira divisão. A marca espanhola Kelme acaba de começar o acordo com o Deportivo Alavés. A Puma Football mantém negócio com o Eibar. E a Acerbis continua a fazer os uniformes de Las Palmas.

Clique em qualquer imagem da galeria abaixo para ver os detalhes dos “home kits” dos 20 clubes da primeira espanhola em 2017-18.

Samarreta do Girona 17-18 (Umbro) Leganés 17-18 (Joma) Home Kit: Dépor 17-18 Continuará Neymar a vestir a samarreta 17-18 do Barça? Samarreta do Espanyol 17-18 (Joma) Levante 17-18 (Macron) Camiseta da Real Sociedad (adidas) Camiseta do Eibar 17-18 (Puma) Camiseta do Betis 17-18 (adidas) UD Las Palmas 17-18 (Acerbis) Alavés 17-18 (Kelme) É… é aquela mesma que vazou nos sites especializados… já à venda no Brasil. FOTO instagram.com/futpopclube/ Getafe 17-18 (Joma) Málaga 17-18 (Nike) Home kit: Athletic, 2017-18 Villarreal 17-18 (Joma) Camiseta 1 do Celta 17-18 (adidas) Camiseta do Sevila 17-18 (New Balance) Home kit: Real Madrid 17-18 (adidas) Valencia 17-18 (adidas)

Dentro do post, as segundas camisas e, quando disponíveis, os terceiros uniformes.

Antes do campeonato espanhol, Real Madrid, o atual campeão, e Barça, campeão da Copa do Rei, disputam a Supercopa de Espanha em dois jogos. Primeiro, no Camp Nou, em 14 de agosto. Depois, no Bernabéu, dia 16.