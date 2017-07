3 de julho de 2017

Depois de quatro temporadas com a Nike, o Athletic Club, de Bilbao, firmou contrato com outra empresa norte-americana, a New Balance Football, que lançou de uma vez, nesta segunda-feira, três uniformes para a temporada 17-18.

Vamos conferir primeiro os detalhes da camiseta titular, a rojiblanca, com gola polo -infelizmente, lisa nas costas, para visibilidade dos números e nomes dos jogadores.

Home kit: Athletic, 2017-18 Bandeira do País Basco

Dentro do post, o segundo e o terceiro uniformes.

Mais fotos das camisas reveladas por outros clubes de La Liga 17-18 no Facebook do blog.

A segunda camisa é preta.

E a terceira, azul e branca, remete ao primeiro uniforme do Athletic.