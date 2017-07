João Saldanha vai ser o homenageado do ano do Cinefoot, festival de cinema de futebol. Neste 3 de julho, centenário de nascimento do João Sem Medo, o Cinefoot abriu as inscrições para esta oitava edição. O festival recebe inscrições de curtas e longas-metragens que tenham como abordagem principal o tema futebol. O Cinefoot trabalhos produzidos em qualquer suporte ou gênero e não há restrições quanto ao ano de realização da obra.

As inscrições para as Mostras Competitivas podem ser feitas até 28 de agosto de 2017, no site oficial: www.cinefoot.org.

O 8º CINEfoot acontece em novembro no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte.