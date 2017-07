O Deportivo de La Coruña, que terminou a temporada 2016-17 de La Liga em 16º lugar (duas posições acima da zona que rebaixou Sporting de Gijón, Osasuna e Granada), lançou hoje suas três “equipaciones” para a temporada 2017-18. Depois de oito anos de contrato com a Lotto, que mandou alguns uniformes bem legais, o Dépor agora veste Macron, também italiana. O patrocinador principal continua a ser a cervejaria Estrella Galícia. E o estádio Riazor agora tem também o nome de outro patrocinador: Abanca-Riazor.

A primeira camisa apresenta listras blanquiazules bem mais grossas do que nos últimos anos – e como é praxe agora, costas numa cor só, no caso, azul (como isso descaracteriza o uniforme de um clube!). Confira o anúncio da campanha de lançamento da camiseta um, narrado em galego.



Curtiu? Veja também o segundo uniforme do Deportivo, em que a faixa diagonal azul é uma referência à bandeira da Galícia, como nas últimas temporadas com a Lotto . Mas a faixa esta mais grossa. A gola é polo. Maneiríssima, mesmo com as costas completamente lisas.





O terceiro uniforme, escuro, também ficou bem legal. Tem gola polo também e discretas silhuetas de dois símbolos da cidade de A Coruña: a Torre de Hércules na frente e a caveira do rei Gerión nas costas.

Fonte: www.rcdeportivo.es/

