Sensacional a camisa do Hamburger SV para a temporada 2017-18 do futebol alemão. Mas com um quê de anos 80, a década mais gloriosa do HSV. Sob o comando do austríaco Ernst Happel, vice-campeão do mundo com a Holanda em 1978 no Mundial da Argentina, o time de Hamburgo conquistou duas Bundesligas, uma Copa da Alemanha e uma Copa dos Campeões da Europa (hoje Champions), em 1983. Parou no Grêmio no Mundial Interclubes (Copa Intercontinental), no Japão. 1×2.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Na partida em que levantou a taça do campeonato alemão 1982-83 e em mais dois amistosos, o HSV usou uma camisa da adidas com o visual agora reverenciado pela nova “heimtrikot”. Veja na imagem abaixo. Clássico!

Quem sabe, o visual inspire o HSV num campeonato mais tranquilo, já que nas últimas temporadas Die Rothosen tem sofrido para manter a marca de único clube a jogar TODAS as edições da primeira divisão da Bundesliga. São 53 anos, 316 dias, 6 horas, 7 minutos e 6 segundos no instante em que publico este post (23h07 de 6 de julho de 2017).