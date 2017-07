Quem se interessa pelos clubes fora do “G20” do futebol internacional, sabe que o FC Sankt Pauli, de Hamburgo, é o time mais rock and roll e politizado do planeta bola. Na semana em que lançou seus novos uniformes para a 2. Bundesliga, a segunda divisão do futebol alemão, o St Pauli ofereceu 200 lugares para hospedar entre quinta-feira e sábado manifestantes contra o encontro do G20 da economia mundial. Foi uma decisão da diretoria do St Pauli contra uma proibição de acampamentos na cidade que recebeu os manda-chuvas da Terra. A direção do St. Pauli também publicou um comunicado em que defendeu todas as formas de manifestação pacífica, criativa e barulhenta. E criticou as ações da polícia e restrições a manifestações. Vale a pena ler (aqui, em inglês).

Inimaginável um clube brasileiro tomar posições tão à esquerda do pensamento comum. Por outro lado, não surpreende quem acompanha o St Pauli, que assume em estatuto posições antinazista, anti-homofóbica e anti-racista.

