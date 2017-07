Quase que numa tacada só, a Puma lançou 23 camisas novas de times com quem tem contrato de fornecimento de material esportivo. A começar pelo Arsenal, que ganhou uma bonita terceira camisa, cinza escura, com detalhes cor de rosa.

Nova camisa 3 do Arsenal… … foi apresentada na Austrália, onde o clube faz pré-temporada.

Numa passada pelo shopping no começo da noite, já encontrei numa das lojas da rede Centauro várias dessas camisas lançadas HOJE pela Puma. Além do terceiro manto dos gunners, vi camisas dessa linha #ExitTheShadows /StepOut do Newcastle United, Stuttgart, Stade Rennais e o segundo uniforme do Borussia – que lá em Dortmund, foi apresentado pelo Marc Bartra.

Third kit. A terceira camisa do Newcastle pra temporada de volta à Premier. Stade Rennais Nova camisa away do Stuttgart, de volta à elite alemã.

Vamos torcer pra chegar aqui esta maneiríssima “away shirt” do Leicester, e também a camisa alternativa do Independiente de Avellaneda e a segunda “equipación” do Eibar.

Camisa alternativa do Independiente Eibar

Hoje também ganharam roupa nova da Puma os seguintes times: Sydney FC, Shimizu S-Pulse, Cerezo Osaka, Jubilo Iwata, Kawasaki Frontale, Bordeaux, Malmö, Limassol, Hapoel Be’er Sheva, Krasnodar, Mamelodi Sundowns, Santos Laguna, Chivas Guadalajara, Querétaro e Monterrey.

A mesma loja de São Paulo tinha lançamentos 2017-18 da marca espanhola Joma, de times como o Espanyol e Swansea City.

Na Bayard, já tinha a nova camisa principal do Atlético de Madrid, que vai fazer muito torcedor colchonero xingar a Nike – e a direção do clube, por tantas mexidas de uma vez(estádio, escudo, camisa). E muito mais.

O jeito é esperar o fim do ano, quando os kits costumam ficar mais baratos!