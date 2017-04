Por falar em futebol escocês, cinema e música pop, estreou no fim de março a continuação de “Trainspotting”, marco do cinema britânico na segunda metade dos anos 90, dirigido por Danny Boyle. Vinte e um anos depois, “T2 Trainspotting” chega para contar o que mudou na vida de Renton, Spud, Sick Boy e do violento Begbie, com outra excelente trilha sonora e mais referências a futebol. Especialmente ao Hibernian FC, de Edinburgo, time do coração de Irvine Welsh, autor dos livros em que se baseiam os dois filmes da “franquia” Trainspotting. Os Hibs, atualmente na segundona escocesa, tem quatro títulos da primeira divisão (o último foi em 1951-52!), três Scottish Cups (2015-16 é a conquista mais recente) e outras três copas da liga escocesa. A classificação do filme no Brasil é 16 anos.



Também há uma cena em que o personagem de Ewan McGregor lembra do mito irlandês George Best, considerado o quinto beatle do futebol, que teve uma passagem pelo Hibernian no final dos anos 70.