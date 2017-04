Escudo do Celtic FC, campeão escocês pela 48ª vez – a sexta Scottish Premier League seguida. Pode ser campeão invicto. Ainda tem chance de ganhar o triplete nacional – já ganhou a Copa da Liga Escocesa e desafia os arquirrivais Rangers na semifinal da Copa da Escócia. E em maio, o time dos católicos de Glasgow celebra meio século do título europeu – venceu a Copa dos Campeões (hoje Liga dos Campeões), em Lisboa, contra a Internazionale.

Um filme sobre a paixão pelo clube escocês completou o circuito de festivais de cinema de futebol na Europa: Celtic Soul, de Michael McNamara, conta a saga do comediante canadense Jay Baruchel para ver conhecer o mítico Celtic Park, ao lado do jornalista Eoin O’Callaghan, com quem fez contato via Twitter. Atração dos festivais Offside (Barcelona), Thinking Football (Bilbao) e 11mm (Berlim). Confira o trailer e torça para passar aqui, quem sabe no Cinefoot?



E por falar em apaixonados pelo campeão escocês…

… saca só a alegria do Rod Stewart, notório torcedor do Celtic, cantando com cachecol do clube amarrado na cintura.