16 de maio de 2017

Uma campanha de doação de órgãos como você nunca viu.

Eterno Calderón (1966- ).



Depois do gol de placa que foi a série “Fútbol vs Alzheimer”, a ótima revista espanhola “Líbero” encabeça uma campanha para que o cinquentão “Don Vicente”, o estádio Vicente Calderón, doe seus “órgãos” – como refletores, cadeiras, traves, placar eletrônico, gramado – para mais de trinta clubes de bairro da capital espanhola. Como sabemos, o Calderón só tem mais um jogo de La Liga (Atlético x Athletic, no domingo), a final da Copa do Rei (Barça x Deportivo Alavés, dia 27) e uma partida de históricos jogadores #rojiblancos, antes de ir pro chão. O Atleti está de mudança para o Wanda Metropolitano.

O Vicente Calderón está a ponto de nos deixar para sempre, mas antes de morrer tem a oportunidade de ser eterno doando seus órgãos.

Convençamos o Atlético de Madrid para que doe os órgãos desse mítico estádio aos clubes de futebol de Madri que mais precisam – Revista Líbero.

São clubes como Avaraca FC, Spartac Manoteras CF, CD Alzola Halcones, Club Deportivo Barajas, AD Unión Adarve, Club de Fútbol Trival Valderas, RSD Alcalá, CD Aviación, CD La Resaca, Racing de Villaverde e Villaverde Boetticher.

Com essa campanha Eterno Calderón (1966 – ), a Líbero mostra que futebol em Madri não envolve apenas galáticos, rojiblancos e franjirojos.