Saudamos o AS Monaco FC, campeão francês pela oitava vez: acaba de conquistar a Ligue 1 da temporada 2016-17, depois de uma belíssima campanha do time treinado por Leonardo Jardim até as semifinais da Champions. O último título de liga francesa dos monegascos foi há 17 anos.

Curioso é que o perfil oficial em português do Monaco no Facebook é todo bem humorado, saca só dentro do post:



Primeiro, um “ai ai ai, está chegando a hora…”

Depois, a provocação: