O Atleti divulgou um vídeo com detalhes das cadeiras do seu novo estádio, Wanda Metropolitano. Elas são vermelhas e já estão sendo instaladas. O nome do clube e o ano de fundação, 1903, aparecerão com destaque no setor leste – quando essas cadeiras não estiverem todas lotadas.

Atrás dos gols, o logotipo da Nike, fornecedora de material esportivo do clube. Não é difícil imaginar que o visual do setor oeste será dedicado a patrocinadores, como o grupo Wanda – bom saber que Metropolitano foi o nome de outro estádio do Atlético, antes do Manzanares | Vicente Calderón.

O Wanda Metropolitano vai ter capacidade para 68 mil #rojiblancos e concorre a sediar a final da Champions 2019. Saberemos em setembro.