14 de maio de 2017. O Tottenham Hotspur recebe o Manchester United, pela penúltima rodada do campeonato inglês 16-17, que já tem campeão, o Chelsea.

A imagem acima mostra a capa de uma edição histórica do programa oficial (revista) dos #Spurs, já que depois de 118 anos o clube está se despedindo de White Hart Lane, na atual configuração do estádio. A partir da temporada 2018-19, o Tottenham vai jogar num novo e moderníssimo estádio, que está sendo erguido ao lado de White Hart Lane, mas que terá outro nome (provavelmente com o nome de um patrocinador). Lane vai ser demolido em 2017 para a continuidade da obra do novo estádio. Na próxima fase da obra, o THFC vai ter que jogar em Wembley.

White Hart Lane, aberto em 1899, chegou a receber umas 70 mil pessoas, mas ultimamente a capacidade se restringe a 36 mil pessoas. Durante a Primeira Guerra, o campo do Tottenham foi usado pelo governo para fabricar equipamentos de proteção como máscaras e também armas. Já na Segunda Grande Guerra Mundial, serviu de necrotério. Recomendo a leitura desta reportagem aqui do Guardian | Observer.

O futuro estádio dos Spurs faz parte de um projeto de revitalização da área Northumberland Park e terá capacidade para 61 mil pessoas – 17 mil lugares na maior tribuna. Nove andares. Praça de alimentação. A distância entre o campo e a primeira fila vai ser de apenas 5 metros. O gramado vai ser retrátil, para facilitar a troca para eventos. Aliás, o novo estádio tem acordo com a NFL para receber pelo menos 2 jogos de futebol americano durante dez anos. O investimento total, na bagatela de 650 milhões de libras, inclui 600 residências, um hotel com 180 camas, um centro de esportes radicais, centro de saúde comunitário e uma praça pública, certamente exigência dos moradores vizinhos.

Saiba mais sobre o novo estádio neste vídeo http://new-stadium.tottenhamhotspur.com/interact/