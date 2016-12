Mãe e filho de 9 anos dançam um twist animadamente. A linda relação mãe e filho vai terminar bruscamente. Por que, Deus? Por que, pai? Massimo vai passar a vida em busca de respostas. É a história real do jornalista italiano Massimo Gramellini, torcedor do Torino por influência do pai. Não sei se é o melhor filme para ver no período de Festas (estreou às vésperas do Natal”), mas, dirigido por Marco Bellocchio (“Diabo no Corpo”, “Vincere”, “Bom Dia, Noite”) é, sim, um belo filme. Vi durante a Mostra de Cinema de São Paulo (2016) e quero rever.

Os filmes de Bellocchio (homenageado na Mostra 2016) são assim, cheios de questões psicológicas, por cento valem ver e rever. Este aqui (que abriu a Quinzena de Realizadores em Cannes 2016) ainda tem cenas de paixão pelo futebol, especialmente relativas ao Torino, time de Massimo Gramellini, autor do livro que inspirou “Belos Sonhos” – morou ao lado do estádio Comunale e inclusive há uma cena de reencontro entre pai e filho durante uma homenagem às vitimas à tragédia de Superga, que dizimou o Grande Torino.

Dentro do post, sinopse, ficha e uma cena de futebol de “Belos Sonhos”. Quem souber em que estádio foi filmada essa cena, pode deixar comentário no post. Não acredito que seja o Comunale, de Turim, que hoje tem cobertura.





SINOPSE: A infância de Massimo, um garoto de nove anos, é abalada pela misteriosa morte de sua mãe, que ele se recusa a aceitar. Anos mais tarde, na década de 1990, Massimo, já adulto, torna-se um jornalista realizado. Mas após cobrir a guerra em Saravejo, ele começa a ter ataques de pânico. Enquanto se prepara para vender o apartamento dos pais, Massimo é forçado a reviver o seu passado traumático.Direção: MARCO BELLOCCHIORoteiro: VALIA SANTELLA, EDOARDO ALBINATI, MARCO BELLOCCHIOFotografia: DANIELE CIPRÌMontagem: FRANCESCA CALVELLIMúsica: CARLO CRIVELLIElenco: VALERIO MASTANDREA, BÉRÉNICE BEJO, GUIDO CAPRINO, NICOLÒ CABRAS, EMMANUELLE DEVOSProdutor: BEPPE CASCHETTOProdução: IBC MOVIE, KAVAC FILM, RAI CINEMADistribuição: MARES FILMES