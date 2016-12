Cento e vinte e uma vezes Flamengo

O Flamengo faz aniversário em 15 de novembro. Em 2016, o rubro-negro está completando 121 anos de praia. O Fla é um dos clubes mais cantados pelo timaço da MPB FC, juntamente como o Corinthians, como já mostraram pesquisadores como Beto Xavier. São centenas de canções sobre o clube, jogadores, torcida. Em mensagem pro blog, o pesquisador Paulo Tinoco fala em 550 músicas, incluindo regravações. Separamos quatro discos de nossa coleção que fazem homenagens ao mais querido.

Um dos favoritos da casa é o “Pintando o Oito”, disco de 1983 em que logo na capa o Moraes Moreira deixa clara, ou melhor rubro-negra sua paixão pelo Flamengo. É nesse vinil que Moraes lançou a linda “Saudades do Galinho”, que escreveu quando Zico foi negociado com a Udinese. O eterno novo baiano já imaginava a volta do Galinho.

Jorge Ben Jor, que chegou a jogar na base do Fla como ponta-direita, gravou muitas músicas sobre o seu time de coração (inclusive uma versão acústica do hino popular, o de Lamartine Babo). No espetacular álbum de 1969, intitulado apenas Jorge Ben, paixão declarada também na capa e na letra do clássico “País Tropical”. Esse pedaço de vinil foi relançado há pouco tempo pela Polysom.

Bebeto – não o jogador, mas o samba-rocker altamente influenciado por Jorge Ben- lançou em 1980 a canção “Flamengão”, que escreveu com Ney Velloso, no LP “Malícia”. Cita jogadores daquela geração que seria campeã de tudo: Zico, Cláudio Adão, Carpegiani (depois técnico campeão mundial no Japão em 1981) e até o Manguito.

Esse Flamengão do final dos 70/começo dos 80 também inspirou João Nogueira, na regravação do clássico “Samba Rubro-Negro” (de Wilson Batista e Jorge de Castro), no disco “Clube do Samba”, de 1979. Saem Rubens, Dequinha e Pavão da letra original e entram Zico, Adílio e Adão. Difícil não cair no samba!

Parabéns a todos os flamenguistas.