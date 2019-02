Desde a fundação, em 1892 (!), o Liverpool FC teve apenas 22 técnicos, até o atual, Jürgen Klopp (número que alguns clubes brasileiros devem atingir em menos de uma década). É uma das saborosas informações do livro inglês “The Liverpool Supporter’s Book”, Carlton Books, 2010, terceira edição de 2017), de John White, que curiosamente também escreveu um volume semelhante sobre o Manchester United, grande rival do Liverpool pela soberania (oops!) das taças na Inglaterra. Ambos livros foram encontrados pelo blogueiro numa livraria da Barra da Tijuca, no período da virada de 2018/19, enquanto os fãs da Premier League se divertiam com as rodadas próximas ao Boxing Day.

O décimo-primeiro técnico dessa lista foi Bob Paisley, herdeiro de Bill Shankly, todo um mito em Anfield (um dos portões leva seu nome, tem estátua e tudo). Paisley treinou o Liverpool que conquistou seis campeonatos ingleses, três copas da liga, três Copas/Ligas dos Campeões, uma Copa da Uefa e uma Supercopa europeia.



O livro de John White ainda tem um monte de listas bacanas!

todos os capitães dos Reds, pouco mais de quarenta até Jordan Henderson (curiosamente, o capitão de 1939-40 foi Matt Busby, que no Manchester United, sobrevivente da tragédia aérea de Munique, 1958, emprestou o sobrenome a uma grande geração, Busby Babes).

explicação do atual escudo

as músicas cantadas em Anfield, as que foram para as paradas de sucesso

as contratações e vendas mais vultosas.

as três derrotas em Mundiais de Clubes

lista de todos os troféus até 2015

todas as finais em Wembley (o Liverpool teve 16 vitórias no templo)

os Reds que mais defenderam o English Team

os que são lendas até hoje: Barnes, Carragher, Dalglish, Fowler, Hunt, Keegan e, claro, Gerrard.

as finais de copas inglesas merecem um capítulo exclusivo

assim como gloriosas noites europeias: só de copas/ligas dos campeões, o museu do clube

os altos e baixos (quando esteve fora da primeira divisão)

e os detalhes das 18 temporadas vencidas pelo Liverpool na primeira divisão inglesa. Na última, em 1990, perdeu apenas uma vez. Será que agora, na temporada 2018-19, Klopp vai conquistar enfim a 19ª taça, o tão esperado título da Premier League? Motivo pra John White atualizar este livro vermelho.

Sem secar, hein?