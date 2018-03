Começou assim.

Bolhas no ar…

Bubbles in the air

… e homenagens ao eterno capitão dos melhores anos do West Ham. Bobby Moore morreu em 1993, com apenas 51 anos. Câncer no intestino. Em 2018, um minuto de palmas. Respeito ao ídolo também da seleção inglesa, campeã mundial em 1966.

E terminou com muita confusão.

Primeiro tempo absolutamente truncado, jogo parado toda hora. A torcida do WHUFC apoiava, mas nas primeiras falhas, mostrava impaciência. A fase não é nada boa, na segunda temporada no novo estádio.

No segundo tempo, no primeiro arremate do Burnley em toda a partida, gol. Golaço.

O zero a um no placar no estádio olímpico de Londres foi a senha pra bagunça. Um torcedor invadiu o campo. Foi derrubado pelo capitão dos Hammers. Os primeiros torcedores mais revoltados começaram a se dirigir para a tribuna de honra.

Aí foram quase tantas invasões de campo quanto gols do Burnley. O protesto cresceu. Centenas de torcedores foram para o espaço abaixo da tribuna de honra, protestar contra os donos do West Ham.

Ninguém mais prestou atenção ao jogo. Inclusive a defesa do West Ham. O goleiro Joe Hart, então, soltou uma bola fácil. 0x3.

“Joe Hart is shit”, comentou um torcedor bem corneteiro.

Exagero, mas a fase realmente não é boa.

Não sou eu o “Mick Jagger”… foi a terceira derrota seguida do West Ham por 3 gols de diferença. Liverpool, Swansea e agora, Burnley. Que saiu aplaudido pela torcida do time da casa.

Fiquei boquiaberto com a facilidade pra invasão de campo na Inglaterra, um país escolado em problemas de violência dentro e fora de estádios. E a demora para a segurança agir. E também para a chegada dos policiais à tribuna de honra. Protestar com refrões é válido. O que não pode é jogar moeda em alguém, derrubar uma pessoa que está trabalhando, como aconteceu sábado.

O West Ham vai lutar pra não entrar na zona do rebaixamento. Por causa das invasões, pode ter que jogar com os portões fechados uma partida. Menos grana nos cofres do clube, é verdade. Mas quem sabe isso seja até melhor. Porque torcedor invadir campo também não pode. E olha que o West Ham só tinha sofrido um gol, a partida não estava resolvida.