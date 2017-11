“Let’s Play Two”: a paixão de Eddie Vedder por beisebol, Chicago Cubs e Wringley Field.

Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, ops, num lobby de hotel em Chicago, assim do nada um morador da cidade deu duas preciosas dicas a este que vos bloga. “Vá ver o Cubs jogar. E o Kingston Mines”. Aceitei a dica do bar de blues, dois palcos, som rolando até altas horas. Não fui ver o time de beisebol da ‘Windy City’. Já me arrependi. O Wringley Field é um senhor estádio, e ganhou um belo tributo (assim como ídolos do Chicago Cubs) no filme-concerto do Pearl Jam, “Let’s Play Two“. O cantor da banda, Eddie Vedder, vai ao estádio desde pequeno e é um fanático torcedor dos Cubs.

Cada tomada dos concertos do P.Jam e de tudo que cercou as datas em 2016 é cirúrgica para mostrar grandeza, beleza e grande ambiente do centenário estádio. O festival de hits do Pearl Jam no Wringley Field e num ensaio num terraço em frente ao estádio é entremeado com informações sobre a história do time, todo o folclore sobre o longo jejum de títulos e sobre a chegada dos Cubs à World Series.

O beisebol pode não ser um esporte popular como o futebol no Brasil.

Mas quem como você ou eu tem parte da vida ligada a um time, a um estádio, vai se identificar com a grande paixão de Eddie Vedder.

Go Cubs!

E faça um favor a você. Se puder, não perca o Pearl Jam no Lollapalooza Brasil, no Maracanã ou mesmo na Argentina ou Chile, se tiver dinheiro.