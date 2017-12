O mapa-mundi das torcidas do Barça.

Mais que um clube. Tudo começou com um anúncio de jornal, publicado pelo suíço Hans (Joan) Gamper. Em mais um aniversário do Barça, fundado em 29 de novembro de 1899, uma rápida homenagem a uma das forças deste gigante: os culés, seus torcedores.

Cada ponto do mapa acima é uma penya, uma torcida oficial do Barça, reconhecida pelo clube. São mais de 1.200 torcidas espalhadas pelo mundo (num total de 150 mil associados), oito na América do Sul, uma delas no Brasil.

A Penya Barcelonista de São Paulo Brasil, única torcida oficial do Barça no país, se reúne num bar da Vila Madalena, para ver os jogos do time catalão por La Liga e Champions.

O distintivo da @PBSPBrasil está na fachada do Camp Nou, como centenas de outras. Preparei uma galeria com alguns dos escudinhos mais bacanas desta fachada tão especial. Confira dentro post:

Clique em qualquer imagem pra abrir a galeria.