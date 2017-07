Mudança de foto de perfil no Atlético de Madrid. Hoje o Atleti adotou de vez nas redes sociais o novo escudo, que quando anunciado, em dezembro de 2016, não foi recebido exatamente com flores pelos torcedores rojiblancos. Imagina o que os torcedores vão falar se a nova camisa for a que está circulando por aí.

Além de arredondar os cantos do distintivo, o novo visual diminui o número de cores. Agora,fora as listras vermelhas e brancas, só tem o azul. Até o urso e a árvore viram azuis. Também teve uma inversão na posição do urso. Confira a evolução histórica do escudo atlético, desde 1903.