Este é o distintivo do Arenas Club de Getxo, da província de Bizkaia, no País Basco, comunidade autônoma da Espanha. A equipe rubro-negra da bela Getxo, hoje na terceira divisão, que tem uma história no começo do campeonato espanhol (explico mais dentro do post), marcou um golaço solidário que merece ser divulgado em todo o planeta bola.

O pessoal do Arenas Club viu a foto de cinco pequenos boleiros com camisetas improvisadas, feitas a partir de sacolas plásticas de supermercado, com listas vermelhas e pretas – as mesmas cores do time basco. Para encontrar as crianças, o Arenas publicou em abril o Tweet abaixo:

AMANTES DEL FUTBOL. AYUDANOS a localizar a estos campeones con los colores del @arenas_club1909 . El club les quiere regalar las camisetas pic.twitter.com/HBF2L69qHP — ARENAS CLUB oficial (@arenas_club1909) 20 de abril de 2017

Virou viral, com milhares de curtidas nas redes sociais. E a nigeriana Adetutu Balongun, radicada em Londres, ajudou a localizar os meninos rubro-negros em Malawi, no sudeste da África. Eles jogam no Maghemo Youth FC.

E com a ajuda do patrocinador do clube basco, o grupo Elecnor, em maio os meninos ganharam camisetas, calções, meiões e chuteiras do Arenas Club, que fica a 11.548 quilômetros de distância.

Curte aí o vídeo!

Fundado em 1909, o Arenas Club de Gexto é chamado de “El Histórico” – e por quê? Campeão da Copa do Rei em 1919 e três vezes vice entre 1917 e 1927, foi um dos clubes fundadores da liga espanhola, uma das dez equipes que participaram da primeira edição do campeonato espanhol, na temporada de 1928-29 (deu Barça). El Histórico foi o terceiro colocado na segunda edição, mas acabou rebaixado em 1934-35, depois de sete temporadas seguidas na primeira divisão. E não mais voltou.

Hoje o Arenas Club de Getxo disputa a Segunda B, a terceira divisão do futebol da Espanha.

Tomara que um dia possa jogar de novo contra seus vizinhos do Athletic Club (dá para ir de Metrô de Bilbao a Getxo), contra Barça, Real, Atlético … e não só em eventuais mata-matas da Copa do Rei, mas na primeira divisão.

Aposto que em Malawi já tem gente torcendo por isso também.