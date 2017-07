Depois de cinco temporadas com a Under Armour, os Spurs agora ganham uma bolada (consta que 25 milhões de libras por ano) da Nike, que revelou os uniformes do clube do Norte de Londres para a temporada 2017-18. A campanha de lançamento inseriu imagens dos jogadores sobre o novo estádio, que está sendo erguido no lugar de White Hart Lane.

A camisa titular é bastante básica. Mas como a de visitante, tem uma novidade: um escudo envolvendo o cockerel, o galinho que é o símbolo dos Spurs. Homenagem à dobradinha da temporada 1960-61: o Tottenham foi o primeiro a conquistar campeonato inglês e Copa da Inglaterra no pós-guerra (veja a foto histórica do time campeão no fim do post).

Diz a Nike que esse distintivo de camisa só vai ser usado na temporada 17-18. A segunda camisa tem um lindo tom de azul.

Veja agora a que o goleiro e capitão Lloris vai usar.