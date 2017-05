Atualizado

O Atlético de Madrid se despediu hoje do seu estádio Vicente Calderón, justamente numa partida contra o Athletic – lá atrás, em 1903, foram torcedores do clube de Bilbao que fundaram o Atlético de Madrid, inclusive com as mesmas cores; o primeiro uniforme dos dois clubes era azul e braco, só depois viraram #rojiblancos. 3×1 para o time da capital.

Só por La Liga, foram 927 partidas no estádio de Manzanares. No sábado, 27 de maio, o Calderón rojiblanco ainda recebe a final da Copa do Rei, entre Barça e Deportivo Alavés. No domingo, 28, uma partida entre mitos #atléticos.

Dois brasileiros estão no Top 10 dos artilheiros do Atleti no estádio, inaugurado em 1966. Veja a lista dos dez maiores goleadores (Fonte: Mundo Deportivo):

Gárate, 71 gols, entre 1966 e 77.

Fernando Torres: tinha 56 gols e marcou mais dois no último jogo oficial do Atleti no Calderón. 58 gols.

Luis Aragonés: ídolo como jogador e treinador, marcou 56 gols, inclusive o que ‘batizou’ o estádio, na primeira partida, em 1966.

Manolo Sánches: 50 gols entre 1988 e 95

Rubén Cano: o argentino fez 45 gols entre 1976 e 82

Diego Forlán: o uruguaio marcou 44 gols no estádio

Sergio “Kun” Agëro: 41 gols

Baltazar : “artilheiro de Deus”, o centroavante brasileiro anotou 39 gols no fim da década de 80.

Hugo Sánches: o mexicano fez 33 antes de ser ídolo do rival Real.

Leivinha: o ex-palmeirense também marcou 33 gols no Calderón.

Dica de documentário: estreou esta semana ‘Memorias del Calderón. Crónica de una despedida’, produzido por Football Citizens, a última temporada del Atlético de Madrid en el que ha sidoestadio durante os últimos 51 anos. Tem emocionantes 30 minutos. Veja a íntegra no site do Football Citizens e o trailer abaixo.