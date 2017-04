Neste 21 de abril em que o estádio de São Januário completou 90 anos, a Umbro apresentou os novos uniformes 1 e 2 do Vasco da Gama. Ambos contém homenagens ao aniversário do caldeirão cruzmaltino.

Em 2017, o novo primeiro uniforme do Vasco, preto, com a tradicional faixa diagonal branca na frente e nas costas, tem gola polo preta com detalhe em branco e chega às lojas com duas modelagens: game, igual à que os jogadores usam, e fan, mais confortável para os torcedores.

Home Kit Vasco 2017 Detalhe da camisa home 17 da Umbro pro Vasco Homenagem a São Januário 90 anos do caldeirão

Dentro do post, os detalhes do segundo uniforme.

Um Vasco 3×5 Santos abriu São Januário, em 21 de abril de 1927. O primeiro gol foi do santista Evangelista. Era então o maior estádio da América do Sul, comportando 40 mil pessoas. Galego marcou o primeiro do time da Cruz de Malta.