As estrelas da Chapecoense

Dez dias depois da tragédia com o avião da Lamia, a Chapecoense anunciou pequenas, mas justíssimas modificações no escudo do clube. Duas novas estrelas.

A mais evidente, acima do distintivo, se refere à conquista da Copa Sul-Americana 2016, título confirmado pela Conmebol esta semana. É uma estrela branca, em sinal de paz.

A segunda estrela está no interior da letra F – de ACF, Associação Chapecoense de Futebol – segundo a Chape, uma forma sutil, mas impactante, de eternizar os que dedicavam suas vidas ao Furacão, o Verdão do Oeste.

É isso. As vítimas deram suas vidas pelo time, pela cidade de Chapecó, pelo jornalismo, pelo rádio, pela TV. Pelo amor ao futebol, ao esporte.

Vários times vão entrar em campo na rodada de domingo com diferentes formas de homenagem. Veja as camisas divulgadas até agora, neste álbum aqui, na página do Fut Pop Clube no Facebook.

Lembrando que o jogo Chape x Galo foi cancelado.

Fonte: http://www.chapecoense.com/2016/noticias/365

Pra deixar registrado. Parabéns aos torcedores paranaenses pelo belíssimo tributo à Chape no Couto Pereira, na quarta-feira, local e data do que seria a segunda partida decisiva da Sul-Americana 2016. Estádio do Coxa, que recebeu torcedores de outros times, como os rivais Atlético e Paraná Clube.

Esse é o Couto Pereira lotado de todas as torcidas no dia que aconteceria a final entre @ChapecoenseReal e Nacional! #ForçaChape pic.twitter.com/GeNedmiXlw — Coritiba (@Coritiba) 7 de dezembro de 2016

Hoje a Chape anunciou novo técnico: Vagner Mancini (ex-Vitória, Bota, Atlético Paranaense, Náutico, Sport, Ceará, Cruzeiro, Guarani, Vasco, Santos, Grêmio, Paulista – pelo time de Jundiaí, ganhou a Copa do Brasil em 2005). Desejamos boa sorte ao treinador e ao clube na reconstrução.