Em cartaz: “Noite de Verão em Barcelona”.

Outubro de 2016

De uma noite para um dia de agosto de 2013, o cometa Rose atravessou o céu de Barcelona. O filme de estreia de Dani de Orden conta seis histórias de amor paralelas, com capítulos decisivos naquela noite de espera. E o que esse drama romântico está fazendo num blog sobre futebol, noves fora a paixão do blogueiro pela capital da Catalunha?

Numa das seis histórias, o par romântico é formado por dois jogadores de futebol. Jordi e Marc, personagens fictícios, jogam no Sabadell, tradicional clube catalão que hoje disputa o grupo 3 da Segunda B, terceira divisão do futebol espanhol (no momento, está em oitavo no grupo 3, que inclui times da Catalunha e Aragão). Jordi é contratado pelo Barça e… e mais não posso contar, para não ser spoiler do filme “Noite de Verão em Barcelona”, que estreou em 13 de outubro em S.Paulo (cine Caixa Belas Artes). Em todo caso, já deu pra perceber que o roteiro toca num dos maiores tabus do futebol.

Mas que belo estádio e bela camisa tem o Sabadell!

Este slideshow necessita de JavaScript.

No elenco, Francesc Colomer, o menino-prodígio do filme de cabeceira “Viver É Fácil Com os Olhos Fechados”, e o Jan Cornet, cujo personagem sofreu o pão que o Almodóvar amassou em “A Pele Que Habito”. “Noite de Verão em Barcelona” é quase todo falado em catalão (com legendas, claro) e a trilha sonora é catalã também. Veja o trailer legendado da distribuidora no Brasil, Pandora Filmes.



Há uma continuação, ‘Noite de Inverno em Barcelona‘, de 2015.