Em cartaz: “Noite de Verão em Barcelona”.

“Noite de verão em Barcelona” (Barcelona, Nit d’Estiu) está na Mostra Cinema Atual Espanhol, que passa por várias cidades brasileiras. Em São Paulo, passa neste sábado, 16 de setembro, às 18h.

A entrada é gratuita (sujeito à lotação da sala – retirada de ingressos com uma hora de antecedência na Recepção MIS).

Noite de verão em Barcelona/Barcelona, Nit d’Estiu (Dir. Dani de la Orden, 2013, 96 min, Romance/Comédia/Drama, Classificação 14 anos) Versão original em catalão e espanhol legendado em português. Elenco: Jan Cornet, Francesc Colomer, Joan Dausà, Laura de la Isla, Miki Esparbé

Seis histórias de amor entrecruzadas que acontecem durante a noite do dia 18 de agosto de 2013 quando o cometa Rose cruzou a cidade de Barcelona oferecendo um espetáculo único que não se repetirá por séculos. Por um lado, Joan organizou um jantar em sua casa com a desculpa de ver o cometa e convidou seus amigos, entre eles Judit, por quem sempre esteve apaixonado. Por outro lado, Guillem se apaixonou pela primeira vez por Sara, que está certa de que esta noite será o fim do mundo. Do outro lado da cidade, Roser está saindo com Ricard há um ano, mas hoje se encontrará com o seu ex, Albert. Paralelamente, Laura e Carles estão próximos de saber que serão pais. Enquanto isso, Oriol e Adrián colocarão a sua amizade à prova depois de conhecer a mulher de seus sonhos, Catherine. Finalmente, Marc e Jordi, companheiros de futebol terão que repensar sua relação secreta.

Prêmios: Prêmios Feroz: indicado ao melhor cartaz (2013) e Prêmios Gaudí: melhor música original (três indicações).