Coleção da Umbro liga sete clubes brasileiros a sete seleções do Mundial 2018

De olho na febre do Mundial 2018, a Umbro brasileira lançou nesta sexta-feira 13 sete novos uniformes de clubes nacionais com quem tem contrato, cada um em homenagem a uma seleção que vai disputar a Copa. Confira dentro do post.



A do Avaí tem referências à França.

El Huracán é a nova camisa reserva do Atlético Paranaense, em homenagem à Espanha, que ficou no CT do Caju, centro de treinamento do Furacão, durante o Mundial 2014,disputado no Brasil.

(atualizando: em nota, o Atlético disse que o desenho não foi aprovado pelo clube e não será usado em partidas nem vai ser vendido pelo clube)

Já a camisa especial do Bahia presta homenagem à dona da casa, a Rússia, que também tem vermelho, branco e azul como cores da bandeira.

Uma das escolhas mais certeiras é a do kit da Chapecoense, em homenagem à Colômbia, país cujos laços afetivos com o Verdão do Oeste catarinense só cresceram desde a tragédia com o voo da empresa Lamia.

Uma camisa que tem tudo pra vender bem é a do Cruzeiro, com referências à Islândia, caçula da Copa.

Já a camisa do Grêmio dessa coleção não poderia deixar de fazer um tributo ao Uruguai – charrua é o nome do uniforme novo.

O Santos também está vestindo Umbro. E a nova terceira camisa do time do Rei Pelé paga tributo à terra da Rainha Elizabeth.