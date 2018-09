Vinte de outubro. Em três semanas, uma assembleia de sócios do FC Barcelona pode aprovar (ou não) o novo escudo proposto pela diretoria blaugrana. A mudança mais drástica do projeto feito pela empresa catalã Summa é o sumiço das iniciais FCB, presentes no distintivo do Barça desde os anos 1910, com exceção dos anos de chumbo do regime de Francisco Franco – o ditador obrigou o clube a usar de 1941 a 1974 as iniciais CFB, de Club de Fútbol Barcelona, forma em castelhano.

O escudo é assim desde 2002:

Note que o escudo fica mais blaugrana. O número de listras nessas duas cores cai de sete para cinco. Sai a linha preta separando os elementos (a cruz de São Jorge, padroeiro da região, a senyera, bandeira catalã, as listras azul e grená e a bola clássica. De acordo com o projeto, a sigla FCB sumiria da comunicação visual, que usaria apenas as marcas FC Barcelona e Barça (essa, pela primeira vez de modo oficial). Isso foi uma boa. Evitar confusão com o FCB do Bayern também.

Ok, o visual é muito característico e nenhum torcedor vai deixar de identificar o escudo dos culés. Mas por que não incluir Barça ou FC Barcelona no interior do distintivo? Ah, a ideia é simplificar? Cuidado para não facilitar demais para a pirataria…

Clubes europeus que mudaram de escudo nos últimos anos:

Dentro do post, a evolução do escudo do Barça, de 1899 até o que é usado desde 2002.

O site e as redes sociais também mostraram uma imagem que mostra como ficaria o escudo proposto, numa camiseta da Nike. Não quer dizer que será este o uniforme.

Outras mudanças virão.