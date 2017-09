A nova casa do Atlético de Madrid.

Abriu! Depois de mais de uma década de conversas sobre o Atlético de Madrid sair do Vicente Calderón, em Manzanares, e poucos anos de obras em La Peineta, um estádio olímpico, os rojiblancos estão de nova e moderna casa: o Wanda Metropolitano. Metade do nome é uma referência a um grupo chinês, parceiro do Atleti, e a segunda metade lembra o nome do estádio colchonero anterior ao Calderón: o Metropolitano.



Estádio Wanda Metropolitano

Capacidade: 68.000 pessoas

Custo: 310 milhões de euros

Inauguração: Atlético de Madrid 1×0 Málaga, 16 de setembro de 2017

Primeiro gol: Griezmann

Agora o estádio mais moderno de Madri é o do Atlético. Que pode ser escolhido como sede da final da Champions 2019. Dentro do post, um gostinho da nova megaloja do clube.

