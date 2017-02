Uma camisa desenhada por um torcedor do clube.



Foi o torcedor coral Matheus Ventura o vencedor do concurso do encarnado preto e branco e da Penalty para um novo uniforme do Santinha. Torcedor desenhou, torcedores escolheram. O Santa Cruz estreia o novo visual na partida deste sábado de Carnaval, no estádio Domingão, no Ceará, contra o Uniclinic, pela Copa do Nordeste 2017.

Bonita camisa, Santinha! Parabéns, Matheus.